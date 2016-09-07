«آخر أيام المدينة» في مهرجان القاهرة السينمائي

مصطفى حمزة

استقر رأي إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة د.ماجدة واصف والمدير الفني الناقد يوسف شريف رزق الله، على اختيار فيلم «آخر أيام المدينة» إخراج تامر السعيد ليكون الفيلم الروائي الطويل الثاني، بعد فيلم «يوم للستات»، الذي يمثل مصر في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ38 ، التي تبدأ في الخامس عشر من نوفمبر القادم وتُختتم في الرابع والعشرين من نفس الشهر.

«آخر أيام المدينة» هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج الشاب الذي نالت أفلامه القصيرة والوثائقية العديد من الجوائزالمحلية والدولية. الفيلم من بطولة خالد عبدالله في أول فيلم روائي مصري له بعد أن قام ببطولة عدد من الأفلام العالمية منها “عداء الطائرة الورقية” و”يونايتد ٩٣” و “المنطقة الخضراء”. يمزج الفيلم الذي صور في القاهرة وبيروت وبغداد وبرلين بين الروائي والتسجيلي ويجسد خالد عبدالله شخصية مخرج شاب يعيش في وسط القاهرة ويحاول أن يصنع فيلماً عنها؛حيث يتقاطع الفيلم الذي يصنعه مع حياته وقصص أصدقاءه في رحلة عن الحب والفقد والوحدة والصداقة واكتشاف الذات.

كان الفيلم قد اختير للعرض في قسم منتدى السينما الجديدة بالدورة السادسة والستين ل «مهرجان برلين السينمائي الدولي» (11 ــ 20 فبراير 2016)،وحصد جائزة الكاليجاري،كما نال جائزة أفضل مخرج في مهرجان السينما المستقلة في بوينس آيرس،الذي يُعرف باسم «بافيسي»،ويُعد واحداً من أهم مهرجانات السينما المستقلة في أمريكا اللاتينية، وأخيراً حصد الجائزة الكبرى لمهرجان نيوهوريزون السينمائي الدولي،الذي يُقام سنوياً في مدينة ڤروسلاڤ ببولندا.

«آخر أيام المدينة» إنتاج مشترك بين مصر وألمانيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة. والفيلم من تأليف رشا سلطي وتامر السعيد، ويُعد آخر أعمال فنان السينما ومصمم المناظر الراحل صلاح مرعي،الذي تولّى تصميم مناظر الفيلم مع تلميذه ياسر الحسيني، ويُشارك في البطولة: خالد عبد الله، ليلى سامي، حنان يوسف ،مريم صالح، علي صبحي،والعراقيان حيدر حلو وباسم حجار واللبناني باسم فياض .