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محمد بن راشد يوجه بتحويل حفل اليوم الوطني " أوائل الإمارات" للاحتفاء بداعمي القراءة

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محمد بن راشد يوجه بتحويل حفل اليوم الوطني " أوائل الإمارات" للاحتفاء بداعمي القراءة محمد بن راشد يوجه بتحويل حفل اليوم الوطني " أوائل الإمارات" للاحتفاء بداعمي القراءة

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " ، بناء على إعلان رئيس الدولة 2016 عاما للقراءة، بتحويل حفل اليوم الوطني “أوائل الإمارات” للاحتفاء بداعمي القراءة، حيث سيتم تكريم في اليوم الوطني الـ 45 أفضل 45  شخصية وجهة ساهموا في عام القراءة كأفضل مبادرة حكومية ، وأفضل جهة إعلامية، وأفضل مدرس وأفضل طالب وأفضل مكتبة، و880 مبادرة ومشروع حكومي اتحادي ومحلي وإعلامي في عام القراءة .. تستحق الدعم والتكريم والاحتفاء في أفضل أيامنا الوطنية – الثاني من ديسمبر .

وأعلن سموه في حسابه الرسمي على تويتر أنه سيتم تكريم  أفضل أم في دولة الإمارات شجعت أبناءها على القراءة، وأفضل أب أنشأ مكتبة منزلية متميزة لأبنائه ، مؤكدا سموه أنهم هم أوائل الإمارات هذا العام.

وقال سموه :  " المجتمع القارئ هو مجتمع متحضر، ومن يدعم القراءة يدعم صناعة حضارة، ويدعم معرفة، ويدعم بناء أجيال تبني مستقبل الإمارات ".

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