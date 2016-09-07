حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 110 سجناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بالإفراج عن 110 سجناء أثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة في المنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان وممن انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم وإبعاد من صدر بحقه حكم الإبعاد عن البلاد وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

يأتي أمر الإفراج حرصا من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم وتأكيدا لرعاية سموه واهتمامه البالغين بأوضاع أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم ولتكتمل فرحة العيد بعودة النزلاء إلى أسرهم.

ورفع سعادة العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان على مبادرة سموه بالعفو عن المحكومين والتي تعكس حرص سموه على منح السجناء الفرصة ليكونوا أشخاصا أسوياء وليلتئم شملهم مع عائلاتهم.

وأوضح أن أمر سموه يؤكد إحساسا عميقا بأهمية أن يتمتع الإنسان بحريته وأن تظل أبواب العودة مفتوحة والتراجع عن الأخطاء والاستفادة من الدروس والعبر التي مر بها السجناء خلال الفترة الماضية وسبيلا إلى الاستقامة والتوبة النصوح في حياتهم.

وأعرب العميد النعيمي عن تمنياته أن تكون فترة العقوبة كافية لإصلاحهم وعودتهم للمجتمع كأشخاص أسوياء يقوموا بدورهم في خدمة الوطن.

وأشار إلى أنه ستتم مباشرة إجراءات الإفراج فورا عن المفرج عنهم لعودتهم إلى أسرهم قبل عيد الاضحى وإبعاد الأشخاص الصادر بحقهم حكم بالإبعاد عن البلاد.

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