أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حكومة تونس تطلب من القضاء العسكرى حظر "حزب التحرير" الإسلامى

Google+ Print
حكومة تونس تطلب من القضاء العسكرى حظر "حزب التحرير" الإسلامى حكومة تونس تطلب من القضاء العسكرى حظر "حزب التحرير" الإسلامى

>تونس (أ ف ب)

طلبت التونسية من القضاء العسكرى حظر "حزب التحرير" الإسلامى الذى يدعو إلى إقامة دولة خلافة إسلامية بحسب ما أفاد مصدر حكومى الأربعاء وكالة فرانس برس .

وقال المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه أنه "تم إيداع طلب (لدى القضاء العسكرى) بحظر (الحزب) فى الأيام الأخيرة. ونحن فى انتظار قرار قاضى التحقيق العسكرى". ووفق المصدر، فإن صدور قرار بحظر حزب التحرير أمر وشيك.

وفى 29 أغسطس الماضى الغت محكمة تونس الابتدائية قرارا كانت أصدرته فى 15 من الشهر نفسه ويقضى بتعليق نشاط حزب التحرير مدة ثلاثين يوما، إثر طعن الحزب فى هذا القرار.

وجاء قرار تعليق نشاط الحزب بناء على طلب من الحكومة التى اتهمت حزب التحرير بمخالفة قانون الاحزاب الصادر العام 2011.

وكان الحزب تحدى السلطات وأعلن فى 17 أغسطس أنه لن يمتثل للقرار القضائى داعيا اإياها إلى التراجع عنه.

وفى الأول من سبتمبر الحالى، دعا الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى خلال اشرافه على اجتماع "مجلس الأمن القومى" الذى يضم كبار القادة العسكريين إلى وضع حد لحزب التحرير بعدما هدد فى بيان بـ"قطع رؤوس وأياد" عقب تمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره قرب العاصمة تونس.

وقال قائد السبسى حينذاك "حزب التحرير، إلى متى؟" مضيفا "أصبح يهدد سنقطع رؤوسكم وأيديكم . ماذا نفعل نحن؟ نصفق؟ أم نذهب إلى المحكمة فتقول لهم سامحتكم".

وأضاف "يجب إيجاد حل لأن التطاول على الدولة هو الذى يجعل الناس تستهين بالدولة. ما معنى (أن يقول الحزب) نقطع الايادى والرؤوس؟ هؤلاء مسئولون أم لا؟"


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس