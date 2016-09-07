البحرين تستنكر ما تضمنه بيان المرشد الايرانى من اتهامات ضد السعودية

استنكر رئيس مجلس النواب البحرينى أحمد بن ابراهيم الملا، اليوم الأربعاء ما تضمنه البيان الصادر عن المرشد الأعلى الايرانى آية الله على خامنئي، من اتهامات باطلة تجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد الملا- فى بيان نقلته وكالة الانباء البحرينية(بنا)، ثقة دول العالم الاسلامى بالجهود الكبيرة التى تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما تقدمه الحكومة السعودية من حسن تنظيم شعيرة الحج واستقبال ورعاية ضيوف بيت الرحمن وتأمين سلامتهم.

وأوضح الملا أن الحملات الايرانية المضللة تجاه المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجى، تكشف للعالم أهداف النظام الايرانى فى محاولة زعزعة الامن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا أن دول العالم الإسلامى يقفون صفا واحدا مع المملكة العربية السعودية، ويثقون كل الثقة بقدرة وجاهزية السلطات السعودية فى إدارة وتنظيم موسم الحج وكافة الشعائر فى أرض الحرمين الشريفين.