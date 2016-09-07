الشرطة الكينية تعتقل 7 من المشتبه بانتمائهم لحركة الشباب الصومالية

ألقت الشرطة الكينية القبض على 7 من المشتبه بانتمائهم لحركة الشباب الصومالية، وتجرى فى الوقت الحالى المزيد من التحقيقات معهم.

وذكرت (إذاعة شابيلى) الصومالية أن المشتبه بهم رهن الاعتقال حاليا ويُعتقد أنه كان بحوزتهم مواد تستخدم فى أنشطة إرهابية من بينها أقراص مضغوطة بها مواد تحض على التطرف.

ويُعتقد أيضا أن المشتبه بهم كانوا يقومون بتجنيد المراهقين فى إيزيولو شمال كينيا للانضمام لحركة الشباب الإرهابية.

من جانبه، قال مفوض مقاطعة إيزيولو أن الشرطة طلبت مزيدا من الوقت لاستكمال تحقيقاتها قبل أن يخضع المشتبه بهم لمحاكمة.

واستخدمت حركة الشباب آلاف الشباب الكينيين فى صفوفها لشن هجمات مثل هجوم إبريل 2015 على جامعة جاريسا، والذى خلف أكثر من 148 قتيلا.