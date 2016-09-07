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مدير الجوازات السعودية:انتهاء المرحلة الأولى من وصول حجاج الخارج للمملكة

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مدير الجوازات السعودية:انتهاء المرحلة الأولى من وصول حجاج الخارج للمملكة مدير الجوازات السعودية:انتهاء المرحلة الأولى من وصول حجاج الخارج للمملكة

>جدة (أ ش أ)

أعلن مدير عام الجوازات اللواء سليمان ال يحيى انتهاء المرحلة الأولى من وصول حجاج هذا العام 1437 هجريا من خارج المملكة..حيث وصل مليون و318 ألفا و520 من حجاج الخارج إلى المملكة.

وأكد فى مؤتمر صحفى اليوم بمقر المديرية العامة للجوازات بجدة أن هناك تكاملا وتناغما فى كافة الجهود التى تبذل من كافة القطاعات الحكومية والدوائر المختصة بالمملكة وجميع الجهات لتقديم افضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وأعلن انتهاء المرحلة الاولى اليوم الأربعاء، الخامس من ذى الحجة لقدوم الحجاج من خارج المملكة ..على أن يجرى اليوم استكمال انهاء اجراءات المتأخرين بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.

وأعرب عن ترحيب ادارة الجوازات بأى مقترح يساعد فى رفع مستوى الأداء مشيرا إلى أن ادارة الجوازات قامت بوضع روابط الكترونية لتقييم نتائج عملها من قبل الحاج نفسه..فيما دعا المواطن والمقيم للتقديد بالأنظمة والتعليمات.


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مصر 365

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