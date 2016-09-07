لجنة المسابقات لـ في الجول: الأهلي والإسماعيلي 17 سبتمبر.. وبتروسبورت الأقرب

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن مباراة الأهلي والإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز الجديد قد تحدد لها موعد 17 سبتمبر الجاري.

وتنطلق مسابقة الدوري الجديد موسم 2016-2017 يوم 15 سبتمبر الجاري بمشاركة 18 ناديا.

وقال عامر حسين في تصريحات لـFilGoal.com "الأهلي والإسماعيلي تم تحديد يوم 17 سبتمبر الجاري موعدا لها".

وأضاف "ملعب المباراة قد يكون استاد القاهرة أو بتروسبورت لكن الأخير هو الأقرب، ما زلنا ننتظر الموافقات الأمنية".

الأهلي صاحب المباراة كان رحب بمواجهة الإسماعيلي في أي ملعب بالقاهرة توافق عليه الجهات الأمنية.

وكان الأهلي قد لعب أغلب فترات الموسم الماضي في استاد برج العرب بالإسكندرية كملعب الفريق وهو ما رفضه هذا الموسم.