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تجديد حبس 30 شخصا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية 15 يوماً فى كفر الشيخ

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تجديد حبس 30 شخصا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية 15 يوماً فى كفر الشيخ تجديد حبس 30 شخصا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية 15 يوماً فى كفر الشيخ

>كفر الشيخ - محمد سليمان

قررت نيابة كفر الشيخ الكلية تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية تجديد حبس 30 من الجماعة الإخوان الإرهابية بكفر الشيخ، 15 يومًا على ذمة التحقيق، ووجهت لهم النيابة العامة تهم التحريض على أعمال الشغب والعنف، وتكدير السلم العام، والانضمام لجماعة إرهابية.

 

كانت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيبخ قد ألقت، القبض على المتهمين، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم.


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