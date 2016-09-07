رسميا – مباراة الزمالك مع الوداد في برج العرب

تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يخبره فيه بإقامة مباراة الفريق المقبلة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب.

وكان الزمالك قد أرسل خطابا رسميا للاتحاد الإفريقي يطلب إقامة المباراة في بتروسبورت، قبل أن يعود ويطلب إقامتها على ملعب برج العرب. (طالع التفاصيل)

قبل أن يعلن خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة إقامة المباراة على ملعب برج العرب، وتكفل الوزارة بمصاريف التأمين. (طالع التفاصيل)

وفي الساعات الأخيرة من مساء أمس الثلاثاء، تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يؤكد فيه الموافقة على إقامة المباراة على ملعب برج العرب.

وكان الزمالك كان أرسل خطابا للاتحاد الإفريقي أيضا، يطلب فيه حضور 10 ألاف متفرج للقاء. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لاتستضافة الوداد يوم 16 سبتمبر الجاري، قبل أن يخرج لمواجهة الفريق المغربي يوم 24 في مباراة الإياب من نصف النهائي.