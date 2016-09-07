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مستشفى الأهلي – ربيعة ومروان يسافران ألمانيا للفحص الطبي

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مستشفى الأهلي – ربيعة ومروان يسافران ألمانيا للفحص الطبي مستشفى الأهلي – ربيعة ومروان يسافران ألمانيا للفحص الطبي

حدد النادي الأهلي نهاية الأسبوع الجاري موعدا لصفر ثنائي الفريق رامي ربيعة ومروان محسن إلى ألمانيا لإجراء فحص طبي دقيق.

وقرر الجهاز الطبي للنادي الأهلي، أن يسافر الثنائي إلى ألمانيا ويخضعوا لكشف دقيق في أحد المراكز الطبية هناك، للوقوف على مدى سلامة كل لاعب بشكل نهائي.

واستخرج الثنائي تأشيرات السفر إلى ألمانيا خلال الأيام الماضية، ليكونا جاهزان للسفر.

ومن المنتظر أن يتم عرض اللاعبان على أحد الخبراء الألمان الذي أتم النادي الاتفاق معه لفحص اللاعبان.

ويعاني رامي ربيعة من الإصابة في غضروف الركبة، بينما يعاني مروان محسن من آلام في الحوض.

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