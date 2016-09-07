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الزمالك يجهز رمزي خالد لمواجهة الوداد تحسبا لغياب علي فتحي

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الزمالك يجهز رمزي خالد لمواجهة الوداد تحسبا لغياب علي فتحي الزمالك يجهز رمزي خالد لمواجهة الوداد تحسبا لغياب علي فتحي

بدأ الجهاز الفني للزمالك في تجهيز رمزي خالد للعب في مركز الظهير الأيسر ضد الوداد المغربي في حالة عدم اكتمال شفاء علي فتحي.

وتعرض علي فتحي لإصابة في ركبته خلال مشاركته في نهائي كأس ضد الأهلي والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 3-1 وتتويجه بطلا.

ويواجه الزمالك نظيره الوداد المغربي ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 14 من الشهر الجاري.

وحرص مؤمن سليمان على عقد أكثر من جلسة مع رمزي خلال المعسكر الأخير من أجل تهيئته للمشاركة في مركز الظهير الأيسر، وتأكيد ثقة الجهاز الفني في قدرات اللاعب.

وكان مؤمن سليمان مدرب الزمالك قد عقد جلسة مع لاعبي الفريق بعد مباراة الداخلية الودية لشرح نقاط القوة والضعف. (طالع التفاصيل)

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