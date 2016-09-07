تجديد حبس 2 من مأمورى الضرائب 15 يوما على ذمة قضية "رشوة نادر خزام"

قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس اثنين من مأمورى الضرائب المتورطين فى واقعة رشوة الخبير المثمن نادر خزام، 15 يوما على ذمة القضية.

وأكد مصطفى الشافعى، دفاع أحد المتهمين فى واقعة رشوة "نادر خزام"، أن المتهم "مصطفى.ع" سيتقدم اليوم طلب للاستئناف على قرار حبسه.

وكان الخبير المثمن نادر خزام اعترف فى تحقيقات نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية، أن المتهم الأول "جلال.ب" رئيس مأمورية ضرائب بجاردن سيتى، ضغط عليه للحصول على رشوة منه قدرها 55 ألف جنيه مقابل الحصول على إعفاء ضريبى.