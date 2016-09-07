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إزالة 55 حالة تعدي على أملاك الدولة بمركز سمالوط بالمنيا‎

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إزالة 55 حالة تعدي على أملاك الدولة بمركز سمالوط بالمنيا‎ إزالة 55 حالة تعدي على أملاك الدولة بمركز سمالوط بالمنيا‎

أرشيفية

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالمنيا، اليوم الأربعاء، من إزالة عدد 55 حالة تعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بعدد 4 قرى خلال إحدى الحملات المكبرة لإزالة التعديات والاشغالات التى تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم حماية الأراضى والارشاد الزراعى.

وقال اللواء جمال مبارك، رئيس مركز ومدينة سمالوط، أن الحملة أسفرت عن ازالة عدد 24 حالة تعدى على أرض أملاك دولة، و 23 حالة تعدى على حرم الطريق، و8 حالات اشغال مخالفة بقرية بنى خالد، بالإضافة إلى تنفيذ 15 حالة بناء مخالف على أرض زراعية بقرى القطوشة وداقوف ونزلة اسطال.

وأضاف أن هذه الحملات تأتى فى اطارالحفاظ على رقعة الارض الزراعية وأملاك الدولة داخل زمام المحافظة، مؤكدًا أن المجلس لا يدخر جهدًا فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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