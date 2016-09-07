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رفع وإزالة 45 طن من المخلفات والقمامة بمركز ديرمواس بالمنيا‎

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رفع وإزالة 45 طن من المخلفات والقمامة بمركز ديرمواس بالمنيا‎ رفع وإزالة 45 طن من المخلفات والقمامة بمركز ديرمواس بالمنيا‎

أرشيفية

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالمنيا، اليوم الأربعاء، من رفع وإزالة 45 طن من القمامة والمخلفات خلال استكمال أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة (حلوة يا بلدي) والتي تنفذها المحافظة حتى 10 سبتمبر الجاري بالتعاون مع القوات المسلحة ودعم صندوق تحيا .

وقال المهندس على مقبول، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن المبادرة أسفرت عن استكمال تجميل مدخل قرية كفر خزام، واستكمال تركيب بلاط الكورنيش بديرمواس، ودهان البلدورات إلى جانب رفع 34 طن من المخلفات على مستوى المدينة، بالإضافة إلى رفع 11 طن قمامة من القرية.

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