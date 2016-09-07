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التنمية الصناعية تجري المرحلة الرابعة للقرعة العلنية على أراضي بقويسنا

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التنمية الصناعية تجري المرحلة الرابعة للقرعة العلنية على أراضي بقويسنا التنمية الصناعية تجري المرحلة الرابعة للقرعة العلنية على أراضي بقويسنا

اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية

أجرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالمشاركة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرعة علنية، صباح اليوم الأربعاء، على أراض صناعية بمدينة قويسنا (المرحلة الرابعة) بمحافظة المنوفية، وذلك لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وهو الطرح الذي أعلنت عنه مارس الماضي، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار بحضور المهندس مجدي غازي نائب رئيس الهيئة وممثلين عن هيئة الاستثمار.
> وصرح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في بيان للهيئة اليوم، أن الطرح أتى في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، وحرصها على سرعة توفير أراضي صناعية مرفقة للاستثمار الصناعي مرحلياً للمستثمرين الجادين بأسس عادلة وبشفافية كاملة للبدء فورًا في اقامة المشروعات الصناعية المستهدفة ، وخاصة في المناطق الصناعية التي يزيد عليها الاقبال من المستثمرين.
> وأوضح “جابر” أن الهيئة أعلنت مارس الماضي عن طرح 175 قطعة أراض صناعية بالمرحلة الرابعة بمدينة قويسنا الصناعية بمحافظة المنوفية، لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية بمساحات من 1000م2 الى 2600 م2 طبقا للمخطط العام للمنطقة بمساحة إجمالية قدرها 113 فدان، حيث قام 924 مستثمر بسحب كراسات الشروط ، تقدم منهم 228 مستثمر بطلبات التخصيص والدراسات الخاصة بالمشروع.
> وأشار “جابر” إلى أنه بعد دراسة الطلبات تم تخصيص الأراضي مباشرة طبقا للأولويات المحددة بكراسة الشروط، وأن القرعة العلنية اليوم تمت بين الطلبات المقدمة على نفس قطع الاراضي و التى تساوت لها نفس أولوية التخصيص فتم الاقتراع.

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