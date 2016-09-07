نجمات شابات يتألقن على السجادة الحمراء هذا الأسبوع

برزت النجمات الشابات في إطلالاتهن على السجادة الحمراء هذا الأسبوع، فبين الإطلالات الأنيقة في مهرجان البندقية السينمائي وغيره من المناسبات المختلفة حول العالم شاهدنا جرأة وأناقة في التنسيقات العصرية التي اختارتها نجمات لم يتعدين الثلاثين من العمر.

وقد أُعجبنا باختيار النجمة إيما ستون Emma Stone من فرساتشي Versace في أول أيام مهرجان البندقية السينمائي، حيث خطفت الأنظار بفستان براق ذي تصميم عصري رائع، كما شاهدنا إطلالات ساحرة خلال باقي أيام المهرجان كذلك، منها إطلالة داكوتا فانينغ Dakota Fanning بفستان لماع وأنيق، وإطلالة أليسيا ريتو Alessia Reato الرائعة بفستان ساحر باللونين الأبيض والأسود تحولت معه إلى سندريلا أنيقة على السجادة الحمراء.

وعلى الرغم من تألق نجمات عديدات في هذا المهرجان إلا أن النجمة أليسيا فيكاندر Alicia Vikander لم تكن منهن حيث لم توفق في اختيار الإطلالة المناسبة، إذ اختارت تصميماً عادياً من لويس فويتون Louis Vuitton لم يكن أجمل خياراتها للإطلالة على السجادة الحمراء.

وأُعجبنا بإطلالة كلوي غريس موريتز Chloe Grace Morets بفستان مورَّد ناعم أثناء حضورها مهرجان دوفيل السينمائي في فرنسا، إذ كانت إطلالتها أنثوية وناعمة، أما إطلالة كايا غربر Kaia Gerber في العرض الأول لفيلم 'Sister Cities' بلوس أنجلوس فكانت أنيقة وعصرية ببدلة سوداء جريئة من تصميم زهير مراد.

شاهدي معنا كيف تألقت أجمل النجمات الشابات على السجادة الحمراء هذا الأسبوع.