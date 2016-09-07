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أجمل المجوهرات اليومية للعيد من "لازوردي"

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الأربعاء 07-09-2016 21:44

تعلم كل سيدة مدى أهمية المجوهرات في إطلالتها سواء في إطلالات السهرات أو في إطلالاتها اليومية الكاجوال، إذ تضفي أنوثة ورقياً لازمين على كل إطلالة، وتأخذها إلى مستوى آخر من الأناقة حتى إن كانت مجرد إطلالة عملية بالجينز والقميص الأبيض.

يمكن أن نقول إن السوار الذهبي هو من أهم القطع في صندوق مجوهراتك اليومية ففي كل مرة تحتارين في اختيار المجوهرات المناسبة لإطلالتك اليومية يمكنك أن تعودي إليه ليضفي على إطلالتك رونقاً خاصاً، وقد قدمت دار لازوردي أساور ذهبية رائعة في مجموعات المجوهرات الخاصة بها، فشاهدنا التصاميم العصرية في مجموعة Style 14k، بينما شاهدنا الأساور الناعمة في مجموعة Dream، والأساور الذهبية المرحة في مجموعة Shine. ولتكتمل إطلالتك اليومية أضيفي إليها قلادة ناعمة.
جمعنا لك أجمل ما قدمته لازوردي من قلادات في الصور أعلاة مثل قلادة الزهور الناعمة من مجموعة Flora، ويمكن أن تشكِّل هذه التصاميم هدية مثالية لكل مَن تحبين، إذ ستستمتع بها والدتك، أو أختك، أو حتى صديقتك.

شاهدي اختياراتنا من مجوهرات لازوردي اليومية وشاركينا برأيك.

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سيدتي