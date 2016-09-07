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3 أفلام وثائقية من إنتاج «ONTV» في مهرجان السينما الأفريقية و«باراديسو»

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3 أفلام وثائقية من إنتاج «ONTV» في مهرجان السينما الأفريقية و«باراديسو» 3 أفلام وثائقية من إنتاج «ONTV» في مهرجان السينما الأفريقية و«باراديسو»

ONTV

كتبت- إنجي لطفي

اختار مهرجان السينما الإفريقية بالولايات المتحدة الأمريكية فيلم (مغتربات) سيناريو إنجى محى الدين وتصوير رامى السيد و محمد عماد، ومحمود فؤاد، وأحمد عليان، ومونتاج بيشوى جورج، وإخراج شهاب فهمى ليعرض ضمن المسابقة الرسمية من بين أربعين فيلم يمثلون 25 دولة تنافسون على جوائز المهرجان الذى سيقام بكاليفورنيا من 14 إلى 16 أكتوبر 2016 .

وتم دعوة مخرج الفيلم لحضور فعاليات المهرجان، وكذلك اختير كل من فيلم (أحمد مابوليا) تصوير محمد عماد، ومونتاج بيشوى جورج، وفيلم (العيون) تصوير محمود فؤاد و مونتاج مريم مجدى للمخرج عبد الجواد ضمن القائمة النهائية لمهرجان سينما باراديسو الذى تنطلق فعالياته منتصف الشهر الجارى بدسولدورف بألمانيا.

ومن المعروف أن الأفلام الثلاثة من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية بقناة ONTV.

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