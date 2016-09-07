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«الفيفا» يناقش زيادة فرق كأس العالم لـ40 فريقًا الشهر المقبل

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«الفيفا» يناقش زيادة فرق كأس العالم لـ40 فريقًا الشهر المقبل «الفيفا» يناقش زيادة فرق كأس العالم لـ40 فريقًا الشهر المقبل

أرشيفية

يناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في اجتماعه المقبل في شهر أكتوبر القادم فكرة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم بواقع ثمانية منتخبات ليصل عددها إلى 40 منتخبا.

وذكرت وكالة أنباء “أنسا” الإيطالية اليوم الأربعاء أن هذا الأمر سيكون من بين الموضوعات التي يناقشها مؤتمر الفيفا الذي يعقد يومي 13و14 أكتوبر المقبل برئاسة جياني انفانتينو.

يذكر أن الرئيس الجديد كان من أشد المؤيدين لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات المونديال للسماح لمزيد من المنتخبات من مختلف أنحاء العالم بالمشاركة في البطولة.

وكان قد تم زيادة المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية إلى 24 منتخبا اعتبارا من البطولة الأخيرة في فرنسا بدلا من 16 منتخبا وثارت دعوات بزيادة عدد منتخبات كأس العالم وإجراء تغييرات على شكل تنظيم أكبر بطولة عالمية في كرة القدم.

أ ش أ

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