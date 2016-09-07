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تسريح 73 من أفراد الجيش التركي على خلفية «الانقلاب الفاشل»

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تسريح 73 من أفراد الجيش التركي على خلفية «الانقلاب الفاشل» تسريح 73 من أفراد الجيش التركي على خلفية «الانقلاب الفاشل»

محاولة الانقلاب – ارشيفية

أعلنت تركيا عن تسريح 73 من أفراد القوات المسلحة، فى إطار تخليص الجيش من أتباع المعارض المقيم بأمريكا فتح الله جولن، والذى تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب التى وقعت فى يوليو الماضى.

وذكرت وزارة الدفاع فى تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء “إن طرد هؤلاء الأفراد قد عمل على تقوية الجيش إذ يتخلص من أتباع جولن”، وذلك حسبما ذكرت “إيه بى سى” الأمريكية.

وكانت الوزارة قد أعلنت بداية الشهر الجاري عن تسريح 820 من أفراد الجيش، تم احتجاز 648 منهم بالفعل.

ويقدر عدد الذين تم طردهم من الجيش التركي منذ محاولة الانقلاب فى يوليو الماضي، بحوالى 5 آلاف شخص بينهم 151 من رتب جنرال وأدميرال.

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