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كيم كارداشيان تظهر بإطلالة متطابقة مع ابنتها نورث ويست

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الثلاثاء 06-09-2016 23:35

تهوى كيم كارداشيان Kim Kardashian الظهور بإطلالات متطابقة مع ابنتها نورث ويست North West حتى أصبحت تطلب من أشهر المصممين صنع نفس التصميم خصيصاً لابنتها الصغيرة، وهذا ما شاهدناه في آخر إطلالاتهما أثناء حضورهما حفل كانييه ويست Kanye West في نيويورك، حيث ارتدت كيم فستاناً فضياً ضيقاً بكمَّين طويلين وتصميم مميز على الظهر من ماركة فيتمو VETEMENTS ونسَّقته مع حذاء شفاف بكعب عالٍ، بينما ارتدت نورث تصميماً مطابقاً مع حذاء رياضي مريح.

شاهدي معنا كيف ظهرت كيم وابنتها بإطلالة متشابهة وشاركينا برأيك.

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سيدتي