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ماذا ينتظرنا مع انطلاقة أسبوع الموضة في نيويورك

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الأربعاء 07-09-2016 10:22

تنطلق غداً فعاليات و عروض أسبوع الموضة في مدينة نيويورك لربيع وصيف 2017، وتنتظرنا خلال هذا الأسبوع العديد من العروض الرائعة لمصممين أمريكيين وغيرهم من أشهر المصممين في العالم.
يفتتح المصمم توم فورد Tom Ford عروض الأسبوع بعرضه في أول يوم، يتبعه عرض المصمم جايسون وو Jason wu ، كما تنتظرنا عروض دايان فون فوريستنبورغ DVF و أوسكار دي لا رينتا Oscar De La Renta بالإضافة إلى ماركيزا Marchesa و مارك جيكوبس Marc Jacobs خلال أيام هذا الأسبوع، سنشاهد خلالها أجمل التصاميم و الإتجاهات المقدّمة للصيف المقبل.
إحرصي على متابعة عروض أسابيع الموضة العالميّة على موقع سيدتي نت وكوني على علم بكل جديد.

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سيدتي