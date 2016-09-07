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ضبط مصنع مواد غذائية يستخدم مستلزمات إنتاج غير صالحة بالإسكندرية

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ضبط مصنع مواد غذائية يستخدم مستلزمات إنتاج غير صالحة بالإسكندرية ضبط مصنع مواد غذائية يستخدم مستلزمات إنتاج غير صالحة بالإسكندرية

>الإسكندرية - هناء أبو العز

ألقت مباحث والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على مدير مصنع مواد غذائية يستخدم مستلزمات انتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

 

ووردت معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام " م. ال" - 48 سنة المدير المسئول عن مصنع للمواد الغذائية – الكائن بدائرة قسم شرطة برج العرب، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى مستخدماً مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ومجهولة المصدر من مرتجعات الأسواق فى عملية التصنيع وذلك بالمخالفه للقوانين.

 

 

وباستهداف المصنع تم ضبط 25 جوال سجق بإجمالى وزن " 1000 " كجم تم تفريغها من العبوات التالفة بعد حلها من التجميد تمهيداً لإعادة تصنيعها وتعبئتها، و100 عبوة سجق بإجمالى وزن 100 كجم تم تفريغها داخل أجولة بها تغير فى الخواص الطبيعية وبحاله تعفن تام، و50 عبوة مكسبات طعم ورائحة غذائية منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

 

كما تم ضبط 6 أجولة خلطة توابل بإجمالى وزن 60 كجم "مستلزمات إنتاج" منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و 3 "شكاير" بداخلها 150 قالب لانشون بإجمالى وزن 150كجم بها تغير فى الخواص الطبيعية وفى حالة تعفن تام مجهولة المصدر، وغير مدون عليها ثمة بيانات، وعبوة زنة 3 كجم من مادة "أحمر الكربوزين" المحظور استعمالها فى الصناعات الغذائية لخطورتها الصحية "مستلزمات إنتاج".

 

 

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة برج العرب، وجارى العرض على النيابة.


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مصر 365

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