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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين حصلية عقار الزاوية المنهار.. وتواصل رفع الأنقاض

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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين حصلية عقار الزاوية المنهار.. وتواصل رفع الأنقاض مصرع شخص وإصابة 3 آخرين حصلية عقار الزاوية المنهار.. وتواصل رفع الأنقاض

>كتب عبد الرحمن سيد

أكد مصدر أمنى، أن الحصيلة النهائية لحادث انهيار عقار الزاوية الحمراء، متوفى يدعى محمد أحمد صالح، وثلاثة مصابين من بينهم نجل المتوفى "أحمد"، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة لهم.

 

وأضاف المصدر، أن قوات الأمن تطوق المكان لحين انتهاء عمليات الكشف والفحص للعقار المنهار والعقارات المجاورة له، ولمحاولة استخراج بعض متعلقاتهم من داخل المكان. 

 

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا من غرفة النجدة بانهيار عقار بمدينة الأحلام التابعة بمنطقة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال الدفاع المدنى والإنقاذ البرى إلى المكان للعمل على إجراء عمليات البحث عن أى أشخاص.

 

 


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