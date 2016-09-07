السجن من 3 إلى 5 سنوات لـ66 إخوانيا بسوهاج لترويجهم أفكار الجماعة

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 49 إخوانيا بالسجن 5 سنوات و17 آخرين بالسجن 3 سنوات حضوريا وغيابيا وبراءة 2 آخرين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكار الجماعة بالسجن.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين طارق حمودة ومحمد أحمد عبد العزيز بأمانة سر طه حسين وماجد أمين .

وترجع أحداث القضية إلى عام 2016 بدائرة قسم ثانى سوهاج، عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، لهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام والترويج لأفكار الجماعة، للإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.