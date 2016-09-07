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الأهلي يعود للتدرب على فترتين بدء من الخميس

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الأهلي يعود للتدرب على فترتين بدء من الخميس الأهلي يعود للتدرب على فترتين بدء من الخميس

قرر حسام البدري مدرب الأهلي العودة للتدرب على فترتين بدء من يوم الخميس استعدادا للموسم الجديد، عقب مواجهة الشمس وديا.

ويواجه الأهلي نظيره الشمس في مباراة ودية تحضيرية استعدادا للموسم الجديد 2016-2017 يوم الأربعاء.

وكان الفريق يتدرب على فترة واحدة فقط، إلى أن دخل إلى معسكر مغلق في أكتوبر للاستعداد للموسم الجديد.

وسيتدرب الفريق على فترتين للتركيز بشكل أكبر على النواحي البدنية والفنية، ويستمر ذلك حتى موعد مباراة الشرقية يوم السبت.

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي في أولى مبارياته بالدوري المصري الممتاز موسم 2016-2017.

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