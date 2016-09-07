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"تموين أسوان" تطرح لحوم حية بـ38 جنيه للكيلو

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"تموين أسوان" تطرح لحوم حية بـ38 جنيه للكيلو "تموين أسوان" تطرح لحوم حية بـ38 جنيه للكيلو

>أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت مديرية بأسوان، طرح كميات من اللحوم الحية للخراف بسعر 38 جنيه للكيلو، استعداداً لعيد الأضحى المبارك.

أكد حسام العربى، وكيل وزارة التموين بأسوان، أنه تم طرح اللحوم الضانى المذبوحة المجمدة بسعر 52 جنيه للكيلو من الفخذ، و 48 جنيه للكيلو من الكتف، فضلاً عن طرح كميات من اللحوم السودانية بسعر 60 جنيه للكيلو حتى يتسنى معه تلبية كافة الاحتياجات والمطالب الجماهيرية من هذه السلع الحيوية.

وأضاف وكيل وزارة التموين بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم طرح 100 طن من الأرز داخل المجمعات الاستهلاكية لتحقيق التوازن المستهدف فى الأسعار، بجانب طرح كميات إضافية من السكر بإجمالى 100 طن ليباع بسعر 5 جنيهات للكيلو.

وأشار "العربى" إلى أنه تقرر إلغاء الأجازات للعاملين بالمديرية ومباحث التموين خلال أيام عيد الأضحى للقيام بتشديد الرقابة التموينية وتنظيم حملات مكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمخازن لضمان توافر كافة السلع بالمواصفات والجودة المطلوبة.


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