26 أكتوبر.. محاكمة 31 إرهابيًا لاتهامهم بالتخطيط لقلب نظام الحكم في ذكرى 25 يناير

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة 26 أكتوبر لنظر محاكمة 31 متهما ارهابيا، أحالتهم نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات وذلك لاتهامهم بمحاولة قلب نظام الحكم إبان ذكرى 25 يناير بعدة مناطق بمحافظة القاهرة منها المعادي والبساتين ودار السلام.

وقالت النيابة أن المتهمين انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون وأنهم تلقوا دعما لوجستيا بالمال والسلاح من تحالف دعم الشرعية وتواصلوا مع قيادات الجماعة الهاربة عن طريق شبكة الإنترنت وأعدوا المتفجرات والأسلحة لتنفيذ مخططهم خلال ذكرى 25 يناير وخططوا لاستهداف الشخصيات العامة بالدولة والحكومية.