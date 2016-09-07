الكرملين: لقاء الرئيس الفلسطيني ونتنياهو ليس مطروحًا حاليًا

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن عقد لقاء بين الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى روسيا ليس مطروحًا حاليًا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميترى بيسكوف- حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية- أن “هذا اللقاء لم يدرج فى جدول الأعمال حتى الآن”، مشيرًا إلى أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف زار المنطقة مؤخرًا ويواصل العمل والاتصالات مع الجهات المعنية.

وكان نتنياهو قد أكد أنه مستعد للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فى أى وقت وأى مكان، لكن من دون شروط.

يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني أكد استعداده لحضور أى لقاء مع نتنياهو فى موسكو أو أى مكان فى العالم، لأن الحوار مهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.