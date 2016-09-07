«العياط بؤرة الموت».. «قطر الصعيد في العيد..دماء على السكة الحديد»

كتبت : شيماء حفظي

“قطر الصعيد في العيد” لم تكن كلمات الشاعر جمال بخيت، لتنتهي بمجرد أن يغنيها أحمد سعد في فيلم دكان شحاتة، فحادث جديد يعيدنا إلى مشاهد الجثث والضحايا على قضبان السكة الحديد، خاصة في الاتجاه إلى الصعيد.

“مش باقي مني غير شوية لحم في كتافي.. بلاش يتحرقوا في قطر الصعيد في العيد” كانت هذه جملًا في أغنية بخيت، فقبل عيد الأضحى بأيام قليلة، تعود مآسي حوادث القطارات، بانقلاب قطار في العياط، راح ضحيته 5 حالات وفيات حتى الآن، فيما أصيب 22 آخرين من ركاب القطار المتوجه من القاهرة للصعيد، صباح اليوم الأربعاء.

“العياط .. بؤرة الموت”

الفاجعة الكبرى التي لفتت الأنظار إلى العياط، كانت في فبراير 2002، عندما وقعت حادثة قطار الصعيد 70 كم جنوبي القاهرة- حيث اندلع الحريق في إحدى عربات القطار، ليخلف ضحايا أكثر من ثلاثمائة وخمسين مسافرًا بعد أن تابع القطار سيره لمسافة 9 كيلومترات والنيران مشتعلة فيه؛ وهو ما اضطر المسافرون للقفز من النوافذ، ولم تصدر حصيلة رسمية بالعدد النهائي للقتلي، فيماواختلف المحللون في عدد الضحايا حيث ذكرت بعض المصادر أن عدد الضحايا يتجاوز 1000 قتيل وإن لم يصدر بيان رسمي بعدد الضحايا وهذا ما آثار الشكوك في الحصيلة النهائية في عدد الضحايا من الراكبين.

وتجددت ذكرى العياط في أكتوبر عام 2009 عندما تصادم قطارين في منطقة العياط على طريق القاهرة- أسيوط وأدى إلى مقتل 30 شخصًا وإصابة آخرين، حيث تعطل القطار الأول وجاء الثاني ليصطدم به من الخلف وهو متوقف مما أدى لانقلاب أربع عربات من القطار الأول، انطلقت بعده عدد من الدعوات المطالبة بإقالة الحكومة.

ويأتي حادث اليوم، ليضع منطقة العياط محل “اتهام” في تكرار حوادث القطارات، حيث أدى انقلاب قطار متجه من القاهرة للصعيد، في العياط بعد خروجه عن القضبان، في وفاة 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين في حصيلة ليست نهائية عن الضحايا.

“اتهامات لهيئة السكة الحديد”

اتهم الدكتور إبراهيم مبروك أستاذ هندسة السكة الحديد بجامعة الأزهر، هيئة السكك الحديدية، بالتسبب في تلك الحوادث، لأن الفشل الإداري في هذه الهيئة هو العامل الأساسي في وقوع الحوادث.

وقال “مبروك” في تصريحات خاصة لـONA، إن مصر بها 9200 كم سكة حديد، تحتاج إلى صيانة كاملة، تختلف بين صيانة دورية وصيانة روتينية، إلى جانب تدريب عمال المزلقانات والسائقين، كما أنه لابد من دراسة حالة قضبان السكة الحديد وتحدد أولوية الصيانة للأماكن المتهالكة، كما أنه لابد من متابعة عال البلوك فلا يجوز أن يوجد قطارين على في البلوك في نفس الوقت فحينها تحدث كارثة فعليًا.

وطالب مبروك في تصريحاته أنه لابد من تشكيل لجنة تحقيق لفحص مكان الحادث، لمعرفة سبب ارتباط الحوادث على خط الصعيد بمنطقة العياط، ومعرفة ما إذا كان بهذه المنطة منحنيات فيكوت الحادث بسبب خطأ من السائق أو سرعة زائدة، لأنه في حال إذا كان الخط مستويًا ويسير بشكل مستقيم تكون لابد من معرفة سبب الحوادث بها.

اتهامات أخرى من محللين طالت الحكومة، تتمحور حول قلة خبرة المسؤولين في الإدارة خاصة في وزارة النقل، الادارة الجيدة تعمل تدريب لكل العاملين بالهيئة بما فيها السائقين.

“الحكومة ترد بالتعويضات”

الدكتور جلال السعيد وزير النقل، قال في تصريحات تليفزيونية، إنه يجري اتصالات مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي من أجل صرف التعويضات والمساعدات المطلوبة للمتضررين من حادث قطار العياط، مشيرًا إلى أن جميع المصابين في الحادث تم نقلهم لمستشفيات العياط والحوامدية ويتلقون عناية جيدة في المستشفيات.

وأكد وزير النقل في تصريحات تليفزيونية، أن السكك الحديدية عانت معاناة شديدة لعشرات السنوات، مضيفًا: “الكل يعرف أن هناك برنامجًا إصلاحيًا كبيرًا للسكة الحديد يتضمن خطوات السكك نفسها، ونظم التجمع في القطارات، ويشمل المحطات والمزلقانات وشراء قطارات جديدة وإعادة تأهيل عربات ركاب حالية وشراء عربات ركاب جديدة”.