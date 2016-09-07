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مصرع 6 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة فى مقدونيا

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مصرع 6 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة فى مقدونيا مصرع 6 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة فى مقدونيا

ارشيفية

لقي 6 أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة خاصة صغيرة فى منطقة ريفية على بعد حوالى 20 كيلومترًا من سكوبي عاصمة مقدونيا.

وذكرت “يورونيوز” الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن الطائرة كانت تقل 4 إيطاليين واثنين من كوسوفو، وقد طلب قائد الطائرة من سلطات الطيران فى العاصمة سكوبي الهبوط للتزود بالوقود دون إصدار أى نداء استغاثة.

وأوضح شهود عيان أنهم سمعوا دوى انفجار هائل وشاهدوا نيران مشتعلة فى التلال، فيما كانت الطائرة المنكوبة قد أقلعت من مدينة تريفيزو بشمال إيطاليا وكانت فى طريقها إلى بريشتينا عاصمة كوسوفو.

وفتحت السلطات المقدونية تحقيقًا فى الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد الأسباب التى أدت إلى وقوعه.

 

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