"الرى" تستعد لموسم السيول بمراجعة وتطهير 73 مخراً بأسوان

أعلنت محافظة أسوان استعدادها لمخاطر السيول، والمتوقع هطولها مع نهاية أكتوبر المقبل، عن طريق تنسيق مديرية الرى مع هيئة الأرصاد الجوية للإخطار والإنذار المبكر لأى سيول، ومراجعة وتطهير 73 مخراً طبيعياً وصناعياً للسيول داخل المحافظة.

وقال المهندس محمد على، وكيل وزارة الرى بأسوان، إن خطة الاستعداد للسيول تتضمن عمليات دورية لتطهير ونظافة عامة للترع والمصارف والبرابخ التى تمر أسفل الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى تحريك المعدات والتجهيزات بمجرد وقوع السيول بتنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية للتدخل الفورى لتخفيف الأضرار المتوقعة.

وأضاف محمد على، فى تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة الرى خلال الفترة الماضية قامت بمراجعة مدى جاهزية 36 مخر سيول صناعياً بإجمالى أطوال 138.5 كيلو متر، مع مراجعة 37 مخراً طبيعياً موجودة فى الأخوار والأودية الجبلية بإجمالى أطوال 185.8 كيلو متر، مشيراً إلى أنه حتى 20 من شهر سبتمبر الجارى سيتم الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح والصيانة الدورية داخل المخرات والبرابخ مع إزالة الحشائش والعوائق بالترع والمصارف لضمان جاهزيتها لاستقبال أى تجمعات من المياه للسيول أو الأمطار الغزيرة.

وأوضح وكيل وزارة الرى بأسوان، أن الوزارة قامت مؤخراً بإنشاء سدى إعاقة، بتكلفة 9 ملايين جنيه فى الظهير الصحراوى لعزب كيما وقرية أبو الريش، فى حين جارى إنشاء 7 سدود أخرى خلف قرى أبو الريش والأعقاب بتكلفة 15 مليون جنيه، للسيطرة على حركة جريان المياه وتهدئتها مع توجيهها للمخرات الصناعية ومنها لمجرى نهر النيل.