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البدري يعد طبيب الأهلي بتطوير الأجهزة الطبية بالنادي

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البدري يعد طبيب الأهلي بتطوير الأجهزة الطبية بالنادي البدري يعد طبيب الأهلي بتطوير الأجهزة الطبية بالنادي

حسام البدري_أرشيفية

وعد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، الجهاز الطبي لفريقه برئاسة خالد محمود، بتطوير الأجهزة الطبية الخاصة بالفريق الأول خلال الأيام القادمة.

وكان محمود تقدم بطلب لتطوير أجهزة الجهاز الطبي استعدادا للموسم الجديد.

وشهدت الايام الماضية جلسة جمعت البدري مع الجهاز الطبي لمناقشة آخر تطورات ملف المصابين وتم التطرق فيها للحديث عن ضرورة شراء بعض الأجهزة الطبية وتطوير البعض الآخر منها وهو ما وافق عليه البدري ووعد بتوفيره قريبا.

يذكر أن الأهلي يواجه الشمس وديًا، اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المرتقبة في افتتاحية مشوار الفريقين بالدوري الممتاز للموسم الجديد.

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