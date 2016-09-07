مورينيو يقتنص جائزة مدرب الشهر في «البريمييرليج»

ذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي قد حصل على جائزة مدرب الشهر في البريميير ليج وذلك عن شهر أغسطس المنصرم وهو الشهر الأول من المسابقة الأكبر في إنجلترا.

بذلك يكون مورينيو قد خطف انتصارا معنويا على حساب منافسه وغريمه بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي في بداية معركتهما في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الصحيفة الشهيرة أن السبيشيال وان كان قد حصل على نسبة وصلت إلى 40% من الأصوات بينما جاء في المركز الثاني أنتونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي بنسبة 33%من إجمالي الأصوات.

وحل المدرب الإسباني للسيتيزنز في المركز الثالث بنسبة 13% من الأصوات بينما جاء اسم المدرب مايك فيلان المدير الفني لنادي هال سيتي في المركز الرابع خلال هذا التصويت.

ويحتل الثلاثي مورينيو وكونتي وجوارديولا صدارة جدول ترتيب أندية البريميير ليج برصيد 9 نقاط لكل منهما, ويعتبرون من المرشحين بقوة للحصول على لقب البطولة هذا الموسم جنبا إلى جنب مع نادي ليستر سيتي حامل اللقب ونادي ليفربول مع مدربه الألماني يورجن كلوب.

ويستعد مورينيو من أجل مواجهة جوارديولا وجها لوجه لأول مرة هذا الموسم ومنذ سنوات عندما يستضيفه على ملعب أولد ترافورد في ديربي مدينة مانشستر الكبير والذي ينتظره عشاق كرة القدم حول العالم في ظل تواجد هذين المدربين.

ويرى المراقبون أن هذا الانتصار لمورينيو على حساب جوارديولا سيعطيه دفعة معنوية كبرى قبل ديربي السبت المنتظر ولكن هل يجدي هذا التفوق بالنفع في تلك المباراة أم يكون لجوارديولا رأي آخر? هذا ما سيظهر خلال الأيام القليلة القادمة.

أ ش أ