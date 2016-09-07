تأجيل منع ظهور «شوبير» و«الطيب» على التلفزيون لـ ٥ أكتوبر

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، تأجيل دعوى تطالب بمنع ظهور لاعب الكرة السابق أحمد شوبير والمعلق الرياضي أحمد الطيب على شاشة التلفزيون؛ لتكديرهما الأمن الاجتماعي، لجلسة ٥ أكتوبر المقبل.

وقال المحامي أشرف فرحات في دعواه، إن ما حدث علي شاشة التلفزيون، “تنافى مع ميثاق الشرف الإعلامي، وصدر صورة سيئة للغرب عن الإعلام المصري والمصريين”.

واشتبك شوبير مع الطيب على الهواء مباشرة خلال ظهورهما معا في برنامج العاشرة مساء، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة دريم، بعد أن اتهم الطيب شوبير بأنه حاول توظيف ابنته في قطر فيما اتهمه شوبير بالانتماء إلى جماعة الإخوان.

وكانت غرفة صناعة الإعلام، قررت مايو الماضي، وقف شوبير والإبراشي، والمعلق الرياضي الطيب لمدة أسبوع، ومنعهم من الظهور على الشاشة.