الإسكان: فتح باب التقديم بوحدات الإيجار لغير القادرين لمدة 7سنوات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، فتح باب الحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار لمدة 7 سنوات لغير القادرين على حجز وحدات التمليك.

وأضاف “مدبولى”، فى تصريحات على هامش تفقده وحدات تحت الإنشاء بمدينة العاشر من رمضان، بحضور محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، أن الوحدات ستكون إيجار لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد، فى حال انطباق الشروط على المتقدمين لها، وتم الإعلان عنها اليوم فى الصحف، وإنها سيتم وضع خطة لها للتملك بعد سبع سنوات.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الإسكان والمحافظ لمدينة العاشر من رمضان، لتفقد أحياء الـ 15 و الـ11 والـ16 ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى ومشروع دار مصر، ومن المقرر أن يفتتح الوزير مدرستين بعدد من شركات المقاولات التى تعمل فى مشروعى الإسكان الاجتماعى و”دار مصر” لمتابعة نسب التنفيذ.

وأكدت مصادر، أن الوزير سيتفقد الوحدات السكنية الجارى تشطيبها فى مشروع “دار مصر”، خاصة الوحدات المقرر تسليمها للمواطنين الحاجزين خلال الأيام القليلة المقبلة.