وكيل شاما لـ في الجول: هذا ما حدث من الزمالك.. والهلال السوداني يريده

كشف فاستينو موكانديلا وكيل أعمال الزامبي كلاتوس شاما نجم زيسكو عن وجود اتصالات من جانب الزمالك لضم اللاعب.

وكان شاما قد أعلن لـFilGoal.com في وقت سابق عن رغبته في اللعب للزمالك، حيث ينتهي عقده مع زيسكو هذا العام. ( استمع إلى تصريحاته )

وقال موكانديلا لـFilGoal.com: "تحدث معي أمير مرتضى منصور منذ 3 أيام، وأخبرني بأن الزمالك جاهز للدخول في مفاوضات بشأن شاما".

واستدرك "لكن لم يحدث أي جديد من وقتها".

لكن وكيل أعمال شاما كشف عن دخول منافس للزمالك على ضم لاعب زيسكو.

وأوضح "تلقيت اتصالات من أحد مسؤولي الهلال السوداني للاستفسار عن راتب شاما ومدة التعاقد في حال أراد الانضمام إليهم".

وخاض شاما صاحب الـ25 عاما 10 مباريات مع زيسكو في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وسجل 3 أهداف منهم هدفين في شباك الأهلي وصنع هدفا.