تحديد موعد انضمام حجازي وأجاي لمران الأهلي الجماعي

حدد الجهاز الفني للنادي الأهلي يوم غدا الخميس موعدا لاشتراك ثنائي الفريق أحمد حجازي وجونيو أجاي في المران الجماعي.

وينتظم جونيور أجاي المهاجم النيجيري الجديد في النادي الأحمر، بتدريبات الفريق الجماعية يوم الخميس بعدما أنهى البرنامج التأهيلي البدني.

وكان أجاي قد انضم للأهلي قادما من نادي الصفاقسي التونسي، إلا أن اللاعب كان مرتبطا بمشاركة منتخب نيجيريا في أولمبياد ريو دي جانيرو، لينضم مؤخرا للفريق الأحمر.

ويؤدي أجاي تدريبات بدنية منفردة تحت إشراف التونسي أنيس الشعلالي مخطط الأحمال لتجهيزه بشكل مناسب للموسم الجديد، بجانب مشاركته في المران الجماعي بدء من الغد.

ومن ناحية أخرى، يعود أحمد حجازي مدافع الفريق أيضا للمشاركة في المران الجماعي من يوم غدا الخميس بعد أن تحسنت حالته وشفي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

وكان حجازي أدى برنامج تأهيلي خاص خلال الأسابيع الماضية للتخلص من الإصابة.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحص طبي أخير، للتأكد من زوال أثار الإصابة تماماً، خاصة أنه شارك بشكل تدريجي في التدريبات البدنية خلال الأيام الماضية لتجهيزه للموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في افتتاح بطولة الدوري المصري، والمقرر بدايته يوم 15 سبتمبر الجاري.