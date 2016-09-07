أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تحديد موعد انضمام حجازي وأجاي لمران الأهلي الجماعي

Google+ Print
تحديد موعد انضمام حجازي وأجاي لمران الأهلي الجماعي تحديد موعد انضمام حجازي وأجاي لمران الأهلي الجماعي

حدد الجهاز الفني للنادي الأهلي يوم غدا الخميس موعدا لاشتراك ثنائي الفريق أحمد حجازي وجونيو أجاي في المران الجماعي.

وينتظم جونيور أجاي المهاجم النيجيري الجديد في النادي الأحمر، بتدريبات الفريق الجماعية يوم الخميس بعدما أنهى البرنامج التأهيلي البدني.

وكان أجاي قد انضم للأهلي قادما من نادي الصفاقسي التونسي، إلا أن اللاعب كان مرتبطا بمشاركة منتخب نيجيريا في أولمبياد ريو دي جانيرو، لينضم مؤخرا للفريق الأحمر.

ويؤدي أجاي تدريبات بدنية منفردة تحت إشراف التونسي أنيس الشعلالي مخطط الأحمال لتجهيزه بشكل مناسب للموسم الجديد، بجانب مشاركته في المران الجماعي بدء من الغد.

ومن ناحية أخرى، يعود أحمد حجازي مدافع الفريق أيضا للمشاركة في المران الجماعي من يوم غدا الخميس بعد أن تحسنت حالته وشفي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

وكان حجازي أدى برنامج تأهيلي خاص خلال الأسابيع الماضية للتخلص من الإصابة.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحص طبي أخير، للتأكد من زوال أثار الإصابة تماماً، خاصة أنه شارك بشكل تدريجي في التدريبات البدنية خلال الأيام الماضية لتجهيزه للموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في افتتاح بطولة الدوري المصري، والمقرر بدايته يوم 15 سبتمبر الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع