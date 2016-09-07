ماليزيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس «زيكا» لسيدة حامل

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس “زيكا” لسيدة حامل فى البلاد، وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن الحالة التى تم تسجيلها هى لسيدة حامل وتبلغ من العمر 27 عامًا.

وكانت ماليزيا قد أعلنت الأسبوع الماضي تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس لسيدة تبلغ من العمر 58 عامًا، وكانت قد عادت مؤخرًا من سنغافورة .

يذكر أن السيدات المصابات بفيروس “زيكا” يواجهن خطر إنجاب طفل مصاب بتشوه دماغي أو ما يعرف بحالات صغر حجم الجمجمة، علمًا بأن هذا الفيروس ينتقل عبر الناموس كما أنه يمكن أيضًا أن ينتقل من خلال الاتصال الجنسي.

وكانت السلطات فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وكوريا الجنوبية وتايوان، قد نصحت السيدات الحوامل بتجنب السفر إلى سنغافورة، وذلك بسبب انتشار فيروس “زيكا” هناك.