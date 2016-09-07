محافظ أسوان ومساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يتابعان أعمال مبادرة «حلوة يا بلدى»

تفقد اللواء توفيق خالد، مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان مناطق تنفيذ مبادرة «حلوة يا بلدى» بمنطقة السيل الجديد بمدينة أسوان والتى يشارك فيها 150 من رجال القوات المسلحة من الضباط والأفراد.

وأشاد اللواء مجدى حجازى بالدور الحيوى الذى تقوم به القوات المسلحة فى مختلف المجالات لمساندة ودعم الأجهزة التنفيذية لأداء دورها وواجبها الوطنى الذى يعود بالنفع على كل مواطن يعيش على أرض الكنانة، موضحًا أن هذه المشاركة الإيجابية من رجال القوات المسلحة فى أعمال النظافة والتجميل داخل عدد من المناطق بمدينة أسوان والتى تضم منطقة السيل الجديد بإجمالى 66 عمارة سكنية و 10 شوارع رئيسية و6 أخرى فرعية.

وتابع:”جهود المبادرة تشمل أعمال الكنس ورفع التراكمات والإشغالات وردم برك المياه وإصلاح الأرصفة وأيضًا طفح الصرف الصحى أسفل العمارات، بجانب دهان البلدورات والأسوار وعمل الجداريات، وهو الذى يتواكب مع المشاركة المجتمعية الجادة من شباب وأهالى هذه المناطق من خلال قيامهم بزراعة الأشجار والتجميل أمام منازلهم ومحلاتهم التجارية”.