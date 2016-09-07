أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ أسوان ومساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يتابعان أعمال مبادرة «حلوة يا بلدى»

Google+ Print
محافظ أسوان ومساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يتابعان أعمال مبادرة «حلوة يا بلدى» محافظ أسوان ومساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يتابعان أعمال مبادرة «حلوة يا بلدى»

محافظ أسوان ومساعد قائد المنطقة الجنوبية

تفقد اللواء توفيق خالد، مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان مناطق تنفيذ مبادرة «حلوة يا بلدى» بمنطقة السيل الجديد بمدينة أسوان والتى يشارك فيها 150 من رجال القوات المسلحة من الضباط والأفراد.

وأشاد اللواء مجدى حجازى بالدور الحيوى الذى تقوم به القوات المسلحة فى مختلف المجالات لمساندة ودعم الأجهزة التنفيذية لأداء دورها وواجبها الوطنى الذى يعود بالنفع على كل مواطن يعيش على أرض الكنانة، موضحًا أن هذه المشاركة الإيجابية من رجال القوات المسلحة فى أعمال النظافة والتجميل داخل عدد من المناطق بمدينة أسوان والتى تضم منطقة السيل الجديد بإجمالى 66 عمارة سكنية و 10 شوارع رئيسية و6 أخرى فرعية.

وتابع:”جهود المبادرة تشمل أعمال الكنس ورفع التراكمات والإشغالات وردم برك المياه وإصلاح الأرصفة وأيضًا طفح الصرف الصحى أسفل العمارات، بجانب دهان البلدورات والأسوار وعمل الجداريات، وهو الذى يتواكب مع المشاركة المجتمعية الجادة من شباب وأهالى هذه المناطق من خلال قيامهم بزراعة الأشجار والتجميل أمام منازلهم ومحلاتهم التجارية”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا