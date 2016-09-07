المعارضة السورية تضع خارطة طريق وتمهل «الأسد» 6 أشهر

قال رياض حجاب كبير مفاوضي، المعارضة السورية، اليوم الأربعاء، وهو يستعد لتقديم خارطة طريق من أجل إحلال السلام في سوريا، إن الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن يترك السلطة بعد ستة أشهر من بدء المفاوضات بشأن تشكيل حكومة انتقالية.

وتبدأ العملية المقترحة بمفاوضات تستغرق ستة شهور من أجل تشكيل إدارة انتقالية تضم شخصيات من المعارضة والحكومة والمجتمع المدني، وبعد ذلك ستدير الإدارة الانتقالية البلاد لمدة 18 شهرا بعدها يتم إجراء انتخابات.

وقال حجاب إن الفترة الانتقالية ستبدأ بترك الأسد وأفراد دائرته السلطة وكذلك من ارتكبوا جرائم ضد الشعب السوري.