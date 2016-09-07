«كهرباء الأقصر» تُعلن ضمان استمرار التيار خلال فترة العيد

تستعد شركة الكهرباء بمحافظة الأقصر، لعيد الأضحي المبارك باتخاذ حزمة من الإجراءات؛ لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لجموع المواطنين، وكافة الأغراض الأخرى خلال احتفالات العيد.

وأعلن حجاج عبده وكيل وزارة الكهرباء، صرف حصص إضافية من المهمات الكهربائية لجميع الشبكات بنطاق المحافظة؛ لاستخدامها فور الاحتياج لها ومواجهة أي أعطال طارئة، وذلك لضمان إصلاح الأعطال فور حدوثها.

وأشار إلي أنه تم تشكيل فرق طوارئ على مدار الساعة للتدخل السريع، إضافة إلى النوبتجيات الأصلية الموجودة بالشبكات لسرعة إصلاح الأعطال وتقليل زمن إصلاح العطل، إضافة إلى إنشاء غرفة عمليات طوارئ بقطاع توزيع كهرباء الأقصر لمتابعة الغرف الفرعية بالهندسات على جميع نطاق شبكات الكهرباء بالمحافظة.