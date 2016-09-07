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رئيس الجابون: قرار إعادة فرز أصوات الانتخابات يرجع للمحكمة العليا

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رئيس الجابون: قرار إعادة فرز أصوات الانتخابات يرجع للمحكمة العليا رئيس الجابون: قرار إعادة فرز أصوات الانتخابات يرجع للمحكمة العليا

الرئيس الجابوني علي بونجو

قال على بونجو، رئيس الجابون، الذى أعيد انتخابه لفترة ولاية جديدة أنه سيكون زعيمًا لكل شعب الجابون، وإن الأمر يرجع إلى المحكمة الدستورية لاتخاذ قرار بشأن إعادة فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.

وكان الاتحاد الأوروبي شكك فى صحة فوز بونجو، الذى تغلب بفارق ضئيل وأوصت فرنسا بإعادة فرز الأصوات.

وأجاب بونجو على سؤال لراديو “إر.تي. إل” الفرنسي فى مقابلة مسجلة مسبقًا، وبثت اليوم الأربعاء، حول ما إذا كان سيسمح بإعادة فرز الأصوات بقوله “ما يجب أن يطلبه منى الشعب هو أن أنفذ القانون، لا يمكننى انتهاك القانون، فيما يتعلق بإعادة فرز الأصوات، هذا أمر يتم على مستوى المحكمة الدستورية “.

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