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هاشتاج "العياط" تريند على "تويتر" بعد خروج قطار عن القضبان

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هاشتاج "العياط" تريند على "تويتر" بعد خروج قطار عن القضبان هاشتاج "العياط" تريند على "تويتر" بعد خروج قطار عن القضبان

>كتبت مريم بدر الدين

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج "العياط"، وذلك بعد حادث خروج قطار عن القضبان بمركز العياط، بعد اصطدامه بحائط خرسانى راح ضحيته 5 أفراد حتى الآن، وأدى إلى توقف حركة قطارات الصعيد.

 

وجاءت معظم التعليقات على الهاشتاج الذى دخل ضمن قائمة الأكثر تداولًا فى "تويتر"  منتقدة سياسات لتكرار مثل هذه الكوارث والحوادث، كما شاركوا بعبارات النعى والحزن على الضحايا فى هذا الحادث الأليم.

 

فقال أحد المغردين على الهاشتاج هشام سالم :" لابد من دراسة الحوادث المتكررة من خبراء و لا يختزل الامر في السائق او التحويلات التكرار يحتاج دراسة حتى لو تحويل مسار انها ارواح" ،فيما قال محمد :" حواداث متكررة تستوجب محاسبة المسئول و ووضع اليات لعدم التكرار هل يعقل تكرار الحادث في نفس المكان".

 

 

 


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