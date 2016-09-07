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وزير النقل: تصادم قطار العياط سببه خطأ بشرى ونحاسب المخطئ حسابا عسيرا

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وزير النقل: تصادم قطار العياط سببه خطأ بشرى ونحاسب المخطئ حسابا عسيرا وزير النقل: تصادم قطار العياط سببه خطأ بشرى ونحاسب المخطئ حسابا عسيرا

>كتب رضا حبيشى

أكد الدكتور جلال السعيد وزير النقل، أن حادث تصادم قطار العياط سببه خطأ بشرى وستتم محاسبة المخطئ حسابا عسيرا.

 

وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية من موقع التصادم، أنه أمر بتشكيل لجان فنية برئاسة رئيس هيئة السكة الحديد لكشف ملابسات الحادث لمعرفة المخطئ بالتوازى مع تحقيقات النيابة العامة.

 

وقال وزير النقل إن الحادث وقع أثناء وجود القطار على سكة فرعية وأن نتائج التحقيقات ستكشف الأسباب التى أدت إلى وجوده على السكة الفرعية، حيث إنه كان متوجها من القاهرة إلى أسوان على الخط الطوالى.

 

وخرج قطار الركاب رقم 80 المتوجه من القاهرة إلى الصعيد عن القضبان بمركز العياط، بعد تصادمه بحائط خرسانى، ما أدى إلى وقوع عدد من الوفيات وعدد كبير من المصابين بالإضافة إلى توقفت حركة قطارات الصعيد.


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