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وزير النقل: ملامح إصلاح منظومة السكك الحديدية تظهر خلال عام

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وزير النقل: ملامح إصلاح منظومة السكك الحديدية تظهر خلال عام وزير النقل: ملامح إصلاح منظومة السكك الحديدية تظهر خلال عام

>كتب محمد شعلان

قال الدكتور جلال السعيد وزير النقل، إنه على اتصال مع الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن من أجل صرف التعويضات والمساعدات المطلوبة للمتضررين من حادث قطار العياط، مشيرا إلى أن جميع المصابين فى الحادث تم نقلهم لمستشفيات العياط والحوامدية ويتلقون عناية جيدة فى المستشفيات.

 

وأكد وزير النقل فى تصريحات تليفزيونية، أن السكك الحديدية عانت معاناة شديدة لعشرات السنوات، قائلا: "الكل يعرف أن هناك برنامجا إصلاحيا كبيرا للسكة الحديد يتضمن خطوات السكك نفسها ونظم التجمع فى القطارات ويشمل المحطات والمزلقانات وشراء قطارات جديدة وإعادة تأهيل عربات ركاب حالية وشراء عربات ركاب جديدة".

 

وأوضح وزير النقل، أنه إذا حدث تدهور فى مرفق ضخم مثل السكة الحديد على مدى سنوات طويلة فإن إصلاحه يحتاج بعض الوقت، مؤكدا أن ملامح الإصلاح ستظهر خلال عام ولكن إصلاح المنظومة كلها سوف يستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات.


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