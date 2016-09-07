5 حالات معرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية.. منهم الذكور غير المختونين

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 5 أنواع من الأشخاص معرضون للإصابة بالتهاب المسالك البولية، الذى يتسبب فى ألم لا يطاق وحرقان أجزاء معينة من الجسم، لأن الالتهاب هو حالة تصيب المثانة والكلى أو مجرى البول، نتيجة للعدوى البكتيرية التى ينتج عنها ألم والتهاب وحرقة.

تابع التقرير: "من الأعراض الشائعة لالتهابات المسالك البولية هو ألم أثناء التبول والجماع ورائحة كريهة فى البول وكثرة التبول وحكة فى المهبل، وفى الحالات القصوى تكون أعراض التهاب المسالك البولية وجود دم فى البول وآلام الحوض وفى المعدة والغثيان والحمى.

وحسب التقرير، التهاب المسالك البولية أكثر شيوعا فى النساء، ومع ذلك يمكن الرجال أن تتأثر بها أيضا، كما أنها يمكن أن تكون نتيجة لعدد من الأسباب التى يمكن تؤدى إلى الالتهابات البكتيرية، وهناك أنواع معينة من الأشخاص يكونوا أكثر عرضة لالتهاب المسالك البولية وتتضمن الآتى:

1. الأشخاص الذين يكونوا نشيطين جنسيا بشكل فعال (الجماع المتكرر): وهى أحد الأسباب الأكثر شيوعا لالتهاب المسالك البولية هو الجماع المتكرر، يمكن أن يؤدى إلى كثرة التهاب المسالك البولية، فمن المهم الحفاظ على النظافة قبل وبعد العلاقة الحميمة.

2. الرجال الذين تجاوزوا الـ50 من العمر: ترجع إصابتهم بالتهاب المسالك البولية لتضخم غدة البروستاتا عند الرجال بعد سن الـ50، التى تجعل التبول صعبا ومجرى البول به مساحة أقل.

3. النساء فى مرحلة ما بعد انقطاع الطمث: لأن هذه المرحلة يمكن أن يكون بها الشخص عرضة لالتهابات المسالك البولية المتكررة، لأن مستويات هرمون الأستروجين فى الجسم تقل، مما يكون سببا لالتهاب المسالك البولية.

4. الأطفال الذكور غير المختونين: عدم ختان الذكور سبب آخر من أسباب التهاب المسالك البولية، يمكن أن يكون نتيجة بسبب تراكم العرق والأوساخ، والتى يمكن أن تؤدى إلى انتشار البكتيريا .

5. كبار السن: ومن أسباب التهاب المسالك البولية فى كبار السن يمكن أن تكون بسبب ضعف وظائف الكلى والمثانة فى كبار السن، مما يجعلها أكثر عرضة للالتهابات المتكررة.