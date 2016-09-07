الأهلي يواجه الشرقية وديا استعدادا للإسماعيلي

قرر الأهلي خوض مباراة ودية يوم السبت المقبل مع فريق الشرقية الصاعد حديثا للممتاز في إطار الاستعدادات لانطلاق مسابقة الدوري.

ويلتقي الأهلي في افتتاحية الدوري مع الإسماعيلي في مواجهة قوية للفريقين بالجولة الأولى من المسابقة.

وقرر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري مواجهة الشرقية يوم السبت لتجهيز اللاعبين بعد الودية الأولى التي يلعبها الأحمر أمام الشمس اليوم الأربعاء.

الأهلي دخل معسكرا يوم الاثنين الماضي في مدينة 6 أكتوبر ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

الأهلي يحمل لقب بطولة الدوري الذي توج بها الموسم الماضي للمرة الـ38 في تاريخه ويسعى مع مدربه الجديد حسام البدري للاحتفاظ باللقب.