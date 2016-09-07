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مؤمن سليمان يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك بعد لقاء الداخلية.. ويمنحهم وعدا

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مؤمن سليمان يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك بعد لقاء الداخلية.. ويمنحهم وعدا مؤمن سليمان يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك بعد لقاء الداخلية.. ويمنحهم وعدا

عقد مؤمن سليمان المدير الفني لنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق عقب نهاية المباراة الودية مع نادي الداخلية مساء أمس الثلاثاء.

وكان الزمالك قد فاز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء على ملعب بتروسبورت. مباراة كانت هي الأولى لعديد من الصفقات الجديدة للموسم المقبل في الفريق الأبيض. (طالع التفاصيل)

وعقب المباراة، عقد مدرب نادي الزمالك جلسة مع اللاعبين ليشرح لهم بعض نقاط القوى والضعف التي ظهرت خلال اللقاء.

وحرص مؤمن سليمان على التحدث للاعبين الذين شاركوا لدقائق قليلة في المباراة، ووعدهم بأن يشاركوا لفترة أطول خلال المباراة الودية المقبلة في المعسكر.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في مباراة ودية أخرى لم يحدد منافسه فيها بعد، يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر.

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي يوم 16 سبتمبر الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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